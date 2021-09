Elections 2021. Maroc: suivez les résultats en direct sur Le Site info (VIDEO)

Le taux de participation aux élections des membres de la Chambre des représentants, des conseils des communes et d’arrondissements ainsi que des conseils des régions a atteint 50,18% à la fin de l’opération de vote à 19H00 au niveau national, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

« Conformément aux dispositions légales fixant l’heure de clôture du scrutin, l’opération de vote pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, des conseils des communes et d’arrondissements ainsi que des conseils des régions a pris fin à 19H00 au niveau de l’ensemble des bureaux de vote mis en place au niveau national », souligne le ministère dans un communiqué.

En ce qui concerne le déroulement de l’opération de vote et à l’exception de certains cas isolés ayant concerné un nombre limité de bureaux de vote, le scrutin s’est déroulé dans des conditions normales au niveau de toutes les régions du Royaume, note le communiqué. Selon les données reçues des différentes préfectures, provinces et préfectures d’arrondissements du Royaume, le taux de participation au scrutin a atteint 50,18 au niveau national, a précisé le ministère, ajoutant que les régions du sud du Royaume ont enregistré un taux de participation encourageant qui a atteint 58,30% au niveau de la région Dakhla-Oued Eddahab, 63,76% dans la région de Guelmim-Oued Noun et 66,94% dans la région Lâayoune Sakia El Hamra.

Il est prévu que le ministre de l’Intérieur annonce les résultats du scrutin de ce mercredi 8 septembre, après minuit. Le Site Info a appris que les résultats de ces échéances électorales seront annoncées par le ministère de l’Intérieur à 0h30, alors que tous les bureaux de vote ont été fermés à 19 heures.

A noter que le communiqué du ministère de l’Intérieur a assuré que l’opération de vote s’est déroulée dans des conditions normales et ce, partout dans le Royaume.

M.R.

