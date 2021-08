Elections 2021: Don Bigg interpelle El Othmani (VIDEO)

Le célèbre rappeur marocain Don Bigg, de son vrai nom Taoufik Hazeb, s’est violemment attaqué au chef de gouvernement et patron du parti islamiste.

Dans une correspondance adressée à Saâeddine El Othmani, Don Bigg s’est interrogé avec indignation sur l’opportunité des campagnes électorales dans cette pénible période de la pandémie de la covid-19. Dans une story sur son compte Instagram, le rappeur s’est insurgé: « Monsieur El Othmani, une question, s’il vous plaît (ndrl, « Allah yarham al walidine » dans le texte!). Vous savez tout fermer et interdire. En revanche, ceux qui ont pour mission de distribuer les tracts, ne portant pas de masques de protection et donnant aux citoyens ces affiches électorales de main en main, risquent de nous contaminer. Que faire alors? Ou bien, sans doute, parce qu’il s’agit de vos élections? ».

Cette lettre de Don Bigg a été largement partagée sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram. Et de nombreux internautes ont exprimé leur soutien au rappeur et ont montré du doigt plusieurs dysfonctionnements résultant des comportement des distributeurs de tracts électoraux. Ceci, alors que le nombre de cas confirmés de coronavirus ne cesse d’augmenter à cause du non-respect du port obligatoire des masques de protection, ainsi que des rassemblements et du non-respect de la distanciation physique. En sus de l’absence de désinfection, de stérilisation et de prévention.

L.A.