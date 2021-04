Election: avis aux fonctionnaires de l’Education nationale

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (secteur de l’Éducation nationale) a annoncé, ce vendredi, le lancement du processus de préparation de l’élection des représentants des fonctionnaires dans les commissions administratives paritaires, une étape destinée « à consolider la valeur de la concertation et la pratique représentative ».

En vue d’une bonne et rigoureuse organisation de cette échéance, le ministère a mis en place une commission centrale et des commissions régionales et provinciales chargées, chacune en fonction de ses prérogatives respectives, de la gestion de différentes phases de cette échéance dans les délais impartis, précise-t-on dans un communiqué.

Dans le souci de permettre à tous les électeurs inscrits d’exercer leur devoir dans un environnement de responsabilité et de participation massive, le ministère fait état de la publication des listes nominales des électeurs dans les différents établissements d’enseignement publics, les centres de formation, les directions régionales, les académies régionales d’éducation et de formation, et dans les services centraux.

Tout en exhortant l’ensemble de ses fonctionnaires de s’informer desdites listes, il invite les électeurs dont le nom a été soit omis ou altéré et ceux constant une imprécision dans leur situation administrative de contacter, durant la période allant du 23 avril au 7 mai prochain, le service duquel ils relèvent pour présenter leurs demandes d’inscription ou de rectification, accompagnées des données aidant à prendre la décision appropriée.

L’opération de correction est menée sous la responsabilité des chefs directs, qui se chargeront à titre personnel de contacter – selon les cas – la commission compétente (centrale, régionale ou provinciale) pendant la période dédiée.

Le ministère appelle les acteurs concernés et les partenaires sociaux à une vaste mobilisation pour mener à bien cette échéance et en faire une occasion de consacrer l’esprit de citoyenneté et de responsabilité qui distingue de la famille d’éducation et de formation.

M.S. (avec MAP)