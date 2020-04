El Youbi dévoile la période d’incubation moyenne du coronavirus au Maroc

99 cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc dans les dernières 24 heures, portant à 1.374 le nombre total des cas de contamination, a annoncé ce jeudi le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à jeudi à 18H00, à 109 cas (12 rémissions supplémentaires), alors que celui des décès a atteint 97, après l’enregistrement de quatre nouveaux décès lors des dernières 24H, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration à la presse.

Par régions, Casablanca-Settat vient en tête avec plus de 29% des cas confirmés, suivie de Marrakech-Safi (près de 19%), Rabat-Salé-Kénitra (plus de 15%) et Fès-Meknès (plus de 12%), a-t-il fait savoir.

S’agissant de la part des contaminations locales par rapport à celles importées, El Youbi a fait observer que l’écart commence à se creuser en ce sens que le Maroc n’enregistre désormais que des cas locaux, lesquels représentent 90%, contre 10% pour les cas importés enregistrés lors des premières phases de l’épidémie.

Abordant l’état de santé des cas pris confirmés, le directeur a précisé que 15% ne présentaient aucun symptôme, ce qui explique “la découverte de cas asymptomatiques au cours du suivi médical des personnes contacts”, alors que 70% étaient des cas légers ou bénins et 15% se trouvaient en stade avancé ou dans un état grave.

Quant à la moyenne d’âge, elle “n’a pas connu un grand changement” et se situe entre 47 et 48 ans, a poursuivi El Youbi, ajoutant que 8.664 personnes contacts ont été placées sous surveillance depuis l’apparition du l’épidémie au Maroc, ce qui a permis de détecter 504 cas confirmés, sur un total de 1.374.

S’agissant de la période d’incubation moyenne du coronavirus au Maroc, le responsable a indiqué qu’elle est de l’ordre de six jours, ajoutant que dans certains cas, une période d’incubation d’un jour a été observée alors qu’elle était de l’ordre de 15 jours pour d’autres, ce qui va dans le sens des données internationales.

A l’exception de Laâyoune-Sakia El Hamra, Guelmim-Oued Noun et Dakhla-Oued Ed Dahab, où peu de cas ont été observés, toutes les régions du Royaume ont enregistré des décès et des guérisons, à des taux rapprochés, a précisé El Youbi, soulignant que la région de Drâa-Tafilalet n’a enregistré aucun décès.

M.S. (avec MAP)