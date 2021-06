El Othmani tient une réunion avec les professionnels des cafés et des restaurants (PHOTOS)

Le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a tenu une réunion mardi avec des représentants d’organismes professionnels affiliés à la Confédération Marocaine des Métiers de la Restauration.

Dans une publication sur son compte Twitter, le chef du gouvernement a déclaré avoir félicité les professionnels pour avoir pu tenir face aux répercussions de la pandémie et à la suspension des activités d’un certain nombre de secteurs, notamment celui des traiteurs, des cafés et de la restaurants.

El Othmani a tenu à mettre en avant les efforts qui ont été déployés pour atténuer les effets de la pandémie sur les plans sanitaire, économique et social. Il a de même souligné qu’il comprend les soucis liés à cette conjoncture, et réitéré la disponibilité continue du gouvernement à écouter et étudier les différentes propositions dans le cadre d’un dialogue constructif.

De leur côté, les professionnels présents ont expliqué la situation que vivent leurs secteurs et les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de la pandémie et de ses conséquences, remerciant par la même occasion le chef du gouvernement pour avoir été à l’écoute de leurs attentes et demandes.

M.F.

استقبل رئيس الحكومة اليوم ممثلي هيئات مهنية منضوية تحت الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة، التي تضم هيئات مهنية تشتغل في مجالات المقاهي والمطاعم والمخابز والحلويات وتموين الحفلات، إلى جانب مهنيي فنون الطبخ والإطعام الجماعي والعلامات

التجارية pic.twitter.com/hqMhCIverS — رئيس الحكومة -المغرب (@ChefGov_ma) June 8, 2021