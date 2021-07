El Othmani s’exprime après l’interdiction des fêtes de mariage

Saadeddine El Othmani est revenu sur la décision d’interdire les cérémonies de mariage et les funérailles, évoquant les raisons qui ont poussé le gouvernement à trancher.

Invité à l’émission «Mouwajaha lil iknae» sur Médi1TV, le chef de gouvernement a estimé qu’il est difficile de contrôler le respect des mesures de prévention sanitaire liées au covid lors des mariages et des obsèques.

«Voulez-vous célébrer les mariages et mourir après ? On aurait pu ne pas les interdire si les invités et les organisateurs respectaient strictement les mesures, dont le port du masque et la distanciation physique. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Vous devez savoir que le gouvernement est prêt à renforcer les restrictions afin de sauver le Maroc d’une rechute épidémique. La situation est déjà préoccupante», a expliqué El Othmani.

Pour rappel, le gouvernement a décidé de prendre une série de mesures préventives en vue de lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), conformément aux recommandations du Comité technique et scientifique et compte tenu de la hausse remarquable du nombre des contaminations et des décès enregistrés ces derniers jours.

Ces mesures portent sur l’interdiction des déplacements nocturnes à travers tout le Royaume de 23h à 04h30, à l’exception des personnes exerçant dans les secteurs et activités vitaux et essentiels et celles représentant des cas médicaux urgents.

En outre, les déplacements entre les préfectures et provinces sont conditionnés à la présentation du passeport vaccinal ou d’une autorisation administrative de déplacement délivrée par les autorités territoriales compétentes, en plus de l’interdiction des fêtes et mariages, ainsi que des obsèques, avec un maximum de 10 personnes lors des cérémonies d’enterrement.

Ces mesures concernent également le respect d’un maximum de 50 % de la capacité d’accueil dans les cafés et restaurants, les transports publics et les piscines publiques, alors que les rassemblements et les activités dans les espaces ouverts ne doivent pas dépasser 50 personnes, avec l’obligation de disposer d’une autorisation délivrée par les autorités locales en cas de dépassement de ce nombre, ajoute le communiqué.

