El Othmani revient sur sa signature de l’accord avec Israël (VIDEO)

L’invité de notre série « Hikayat », cette fois encore, n’est autre que Saâeddine El Othmani, ancien patron du parti islamiste, MAE dans le gouvernement Benkirane et ex-chef de gouvernement.

Pour rappel, natif d’Inezgane, El Othmani est issu d’une famille d’érudits à laquelle l’Ouléma et savant Mohamed Mokhtar Soussi avait réservé plus de cent pages dans son ouvrage « Al Ma3soul ». Docteur en médecine en 1987, et en psychiatrie en 1994, à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, notre invité est aussi lauréat en « Charia » islamique en 1983, à la faculté d’Ait Melloul.

Dans un précédent épisode, Saâeddine El Othmani nous avait narré la fondation, en compagnie de Feu Abdellah Baha, de l' »Association des Jeunes musulmans », à Inezgane, puis son adhésion à l’Association de la « Chabiba Islamya », dirigée alors par Abdelkrim Mouti, ainsi que la crise vécue suite à l’assassinat de Omar Benjelloun.

Il avait aussi évoqué son emprisonnement pendant deux mois en 1981, son adhésion au Parti de la Justice et du développement (PJD), entre autres étapes de son parcours politique. Et dans le présent épisode de « Hikayat », El Othmani a aussi évoqué son expérience en tant que secrétaire général du parti, puis comme ministre des Affaires étrangères et, enfin, sa désignation en tant que chef de gouvernement, ayant succédé à Abdelilah Benkirane à ce poste.

Et à ce propos, il évoque longuement les nombreuses difficultés rencontrées à la tête de l’Exécutif, ainsi que l’épisode de la signature de l’accord qui a scellé la reprise relations diplomatiques avec l’Etat d’Israël. Signature pour laquelle il avait essuyé des critiques acerbes de plusieurs islamistes, aussi bien au Maroc qu’ailleurs de par le monde.

D’autres péripéties ont été évoquées par Saâeddine El Othmani. Mais « pas toutes », car notre illustre invité, connu pour sa grande discrétion, voire une certaine timidité, comme le pensent d’aucuns, assure que « toutes les histoires ne sont pas racontables ».

L.A.