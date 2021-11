El Othmani retrouve son métier d’origine: « Les responsabilités ne perdurent pas » (VIDEO)

Après la cuisante défaire du PJD, au dernier triple scrutin législatif, régional et communal du 8 septembre 2021, Saâeddine El Othmani est retourné à son cabinet pour, de nouveau, exercer sa profession première de psychiatre.

« Les responsabilités ne perdurent pas, au contraire des actions de bienfaisance où il n’y a pas de retraite », a déclaré l’ex-chef de gouvernement et ancien patron du parti islamiste, dans cet entretien accordé à Le Site info. Il a aussi exprimé son grand bonheur d’être revenu à son cabinet de psychiatrie et de retrouver ses patients.

Ceux-ci, selon Dr El Othmani, lui sont restés fidèles et ce, malgré son éclipse ayant duré plus de cinq années. L’ancien chef de gouvernement a également précisé que ses prérogatives de responsabilité politique l’avaient également contraint de délaisser peu ou prou, et à son insu, ses visites familiales. Il compte alors, après la fin de ses fonctions politiques, remédier à ce manque et voir plus longtemps les membres de sa famille.

Rendez-vous, donc, avec cette vidéo de Le Site info et dans cet épisode, relatant dans le détail des pans de la nouvelle vie de Saâeddine El Othmani!

A.L.