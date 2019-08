El Othmani réagit au drame de Taroudant

Saadeddine El Othmani a exprimé sa tristesse suite au décès, mercredi 28 août, de 7 personnes dans les inondations qui ont frappé la commune d’Imi Ntyart, dans la province de Taroudant.

«Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. J’ai appris avec tristesse et affliction le décès de plusieurs personnes dans les inondations qui ont frappé la commune d’Imi Ntyart, à Taroudant», a-t-il écrit sur Twitter.

Et d’ajouter : «Les autorités sont mobilisées pour faire face à cette situation».

Rappelons que les sept personnes qui ont trouvé la mort à cause de ces inondations sont un jeune de 17 ans et six hommes âgés qui assistaient à un match de football opposant une équipe du Douar à une équipe d’un Douar voisin dans le cadre d’un tournoi local.

Un homme âgé a été également retrouvé, souffrant de blessures à divers degrés de gravité. Il a été transféré à l’hôpital de la municipalité d’Ighern afin de recevoir les soins nécessaires. Les recherches se poursuivent d’ailleurs afin de retrouver une personne portée disparue.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les conditions et circonstances de cet incident et établir les responsabilités.

