El Othmani réagit au décès du petit Rayan

L’ancien chef de gouvernement Saad Eddine El Othmani a réagi au décès tragique du petit Rayan, la semaine dernière, après être resté coincé 5 jours au fond d’un puits dans la région de Chefchaouen.

Sur son compte Facebook, le responsable pjdiste a tenu à rendre hommage au petit garçon, dont le drame a secoué le monde entier. « Rayan a laissé un message pour l’humanité et ravivé de nombreuses valeurs humanitaires et islamiques. Le roi Mohammed VI a supervisé en personne la tentative de sauvetage et ses condoléances à la famille devraient atténuer l’impact du choc », a-t-il écrit.

Notons que le roi Mohammed VI a eu un appel téléphonique avec les parents de l’enfant décédé suite à sa chute dans un puits, et leurs a exprimé ses plus vives condoléances et sa sincère compassion à l’ensemble des membres de la famille du défunt.

M.F.