El Othmani prie les Marocains de rester chez eux (VIDEO)

Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani a salué, ce jeudi à Rabat, l’élan de solidarité remarquable au Maroc face à l’épidémie Covid-19, se félicitant de la pleine adhésion de l’ensemble des composantes du peuple marocain à l’initiative du roi Mohammed VI de créer un Fonds spécial pour la gestion de cette pandémie.

Dans son allocution à l’ouverture d’une réunion du conseil de gouvernement, El Othmani a relevé “l’interaction du peuple marocain, toutes composantes et positions de responsabilité confondues avec l’Initiative Royale et l’élan de solidarité remarquable des Marocains de l’intérieur et de l’étranger, pour contribuer au fonds dès l’annonce de sa création”, estimant que cette adhésion exceptionnelle reflète l’essence et les nobles valeurs du peuple marocain.

D’autre part, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de continuer à respecter les mesures de précaution annoncées au Maroc.

“Ce sont des mesures importantes et nécessaires pour éviter le danger et assurer la santé de tous”, a-t-il dit, appelant les citoyens à ne quitter leur domicile qu’en cas de nécessité ou pour un besoin urgent comme un traitement médical ou l’achat de médicaments, “car bien que notre pays en soit au premier stade épidémiologique, a-t-il expliqué, il n’est pas possible de prédire ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir”.

À cet égard, El Othmani a insisté sur la nécessité de se conformer aux mesures de précaution car “plus le comportement des citoyens est à la hauteur, plus rapide la bataille sera gagnée contre l’épidémie et son confinement dans la prochaine étape sera facile, mais en cas de violation, comme autoriser les contacts, voyager, sortir et errer dans les rues, cela mettra tout le monde en danger”.

El Othmani a mis en garde à cet égard contre tout laxisme dans la circulation et la mobilité des citoyens, et a appelé à respecter les avertissements contenus dans le dernier communiqué conjoint du ministère de l’Intérieur et de la Santé, soulignant que “le danger ne porte pas sur une personne, une famille ou un quartier résidentiel, mais il aura un impact négatif sur tout le monde tant que le virus se propage rapidement”.

Il a également évoqué les précautions qui doivent être respectées par tout un chacun, telles que se laver les mains régulièrement, nettoyer les chaises, les tables et les poignées de porte et de fenêtre, car elles peuvent être un vecteur de transmission du virus de même qu’il faudrait se maintenir à l’écart de toute personne qui tousse ou atteinte d’un rhume ou qui souffre d’une température élevée, et garder une distance avec les autres pour éviter la transmission.

D’autre part, le chef du gouvernement a salué les professionnels de la santé, de la sûreté et de l’administration qui continuent de travailler dans une telle situation difficile, et rendu également hommage aux commerçants et vendeurs soucieux d’assurer quotidiennement aux citoyens les produits de consommation nécessaires, tout en exhortant l’ensemble des citoyens à se mobiliser afin de surmonter cette épreuve en toute sécurité.

M.S. (avec MAP)