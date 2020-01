El Othmani prend la pose aux côtés du prince Harry

Saâd-Eddine El Othmani était lundi à Londres. Le chef du gouvernement a en effet pris part aux travaux Sommet Royaume-Uni-Afrique 2020.

En marge du sommet, le chef de l’Exécutif a tenu une série de rencontres et d’entretiens avec un certain nombre de responsables et de chefs de délégations. Il a aussi été reçu par le prince Harry, duc de Sussex, avant de s’entretenir avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson, ainsi qu’avec les ministres britanniques des Affaires étrangères, du commerce international et de la coopération internationale.

Une photo du chef du gouvernement marocain aux côtés du prince Harry a d’ailleurs fait le tour des réseaux sociaux.

M.D.