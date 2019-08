El Othmani perd l’un de ses plus proches conseillers

Le chef de gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, a annoncé ce dimanche le décès de son conseiller chargé de la Santé, Dr Mohamed Berhioui.

Muni de son compte Twitter, le secrétaire général du PJD a annoncé la triste nouvelle, regrettant la disparition d'”un médecin et professeur ayant formé plusieurs générations et un exemple d’humilité, de gentillesse et d’abnégation”.

“C’était un éminent professeur de pédiatrie, qui a contribué au développement du système de santé national jusqu’au dernier jour de sa vie”, a-t-il écrit.

Professeur, médecin spécialiste en pédiatrie et ex-député de la circonscription de Boulemane, le défunt a été inhumé ce dimanche au cimetière Chouhada de Rabat, après la prière d’Al-Asr.

S.L. et N.M.