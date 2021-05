El Othmani: « Les mesures préventives ont permis d’éviter le pire »

Le chef de gouvernement a déclaré que les mesures préventives prises par le Maroc ont permis d’éviter le pire.

Saâeddine El Othmani a souligné, lors du Conseil de gouvernement de ce jeudi, que « les développements inquiétants de la situation épidémiologique dans un certain nombre de pays, à travers le monde, et l’émergence de nouveaux variants du coronavirus ont confirmé l’efficacité et la véracité des mesures prises par le Maroc ».

Notons que le Maroc avait décidé de suspendre les vols avec 54 pays européens à titre préventif, immédiatement après la découverte des nouveaux variants du coronavirus.

Rappelons que pour le mois de Ramadan, le gouvernement avait décidé l’interdiction des déplacements nocturnes, à l’échelle nationale, de 20H00 à 06H00, sauf pour les cas exceptionnels, avec le maintien des différentes mesures préventives annoncées précédemment.

K.Z.