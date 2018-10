El Othmani: “les administrations qui éditent des documents en français violent la loi”

El Othmani a également précisé que le projet de loi sur le Conseil national des langues et de la culture marocaine qui a été soumis au Parlement est en cours d’examen. Et d’ajouter que plusieurs institutions publiques n’appliquent toujours pas cette règle, engendrant ainsi de grosses pertes financières pour l’Etat.

Dans sa lettre, il a assuré que les administrations publiques, les communes et les institutions doivent obligatoirement utiliser ces deux langues dans leurs documents, leurs contrats, leurs notes et leurs décisions.

Le Chef du gouvernement Saadeddine El Othmani a adressé une note aux ministres et aux secrétaires d’Etat, pour leur rappeler que l’utilisation des langues arabe et amazigh dans les administrations publiques est obligatoire.