El Othmani: “Je n’ai jamais pensé être un jour chef de gouvernement”

Saadeddine El Othmani a confié qu’il n’a jamais imaginé devenir un jour chef de gouvernement. Le chef de l’Exécutif l’a indiqué lors d’une rencontre vendredi 5 avril avec les lauréats de HEC Paris, à Casablanca.

«Je suis né à Inezgane et j’ai vécu à la campagne. Je suis devenu député, ministre des Affaires étrangères et chef de gouvernement par la suite. Mon parcours prouve que tout citoyen marocain peut prendre les rênes de l’Exécutif un jour», a affirmé El Othmani.

Et d’ajouter : «La plupart des ministres ont eu le même parcours et ne font pas partie des classes riches. Daoudi en est d’ailleurs l’exemple. Il est né et a grandi dans une région montagneuse avant de devenir ministre».

El Othmani a ainsi appelé les jeunes à s’engager et à travailler afin de réaliser leurs rêves et contribuer au développement du Maroc.

N.M.