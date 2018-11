El Othmani: “il y aura une flexibilité pour les horaires des administrations”

Saâdeddine El Othmani a encore parlé de la problématique de l’heure d’été ce jeudi, lors d’une réunion du Conseil de gouvernement. “Le dialogue se poursuit avec les différents partenaires pour prendre toutes les mesures nécessaires à l’adoption du GMT+1”, a déclaré le Chef du gouvernement. Il a annoncé la mise en place d’un mécanisme d’évaluation et de suivi de cette décision.

El Othmani a précisé qu’en plus du dialogue qu’a engagé le ministre de l’Education avec les associations des parents et tuteurs d’élèves, ainsi qu’avec le secteur privé, un dialogue similaire sera initié avec les partenaires économiques et sociaux et les décisions nécessaires seront prises au moment opportun.

Il a aussi relevé que le “mécanisme d’évaluation et de suivi”, qui impliquera plusieurs ministères concernés, sera institutionnalisé et stable, soulignant la volonté du gouvernement de poursuivre ce processus et de prendre les mesures d’accompagnement nécessaires tout en étant à l’écoute des citoyens et des entreprises.

El Othmani s’est dit “optimiste” quant à l’aboutissement de l’ensemble de ces mesures. Il a également fait savoir qu’il sera procédé, à partir de lundi prochain, au changement des horaires scolaires en retardant l’heure d’entrée d’une heure (de 8h à 9h) conformément au communiqué officiel du ministère de l’Éducation nationale, notant que ce changement s’accompagnera d’une flexibilité au niveau des horaires des administrations.

Un décret portant modification du décret relatif aux horaires de travail administratifs sera publié ce vendredi dans le Bulletin officiel, a annoncé El Othmani.

Par ailleurs, le Chef du gouvernement a évoqué de nombreux indicateurs relevés dans des rapports officiels publiés la semaine dernière, notamment la baisse de 0.6% du taux de chômage par rapport à la même période de l’année dernière selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

S.L. (avec MAP)