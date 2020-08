El Othmani fustige ceux qui osent nier l’existence de la covid-19

Le chef de gouvernement et secrétaire général du parti islamiste demande de de lutter contre les rumeurs qui osent prétendre que le nouveau coronavirus n’existe pas.

« J’aimerais bien savoir où vivent ces personnes qui soutiennent que la covid-19 n’est que mensonge et affabulation », a déclaré Saâeddine El Othmani, lors du 16ème Forum national de la Chabita PJDiste, samedi dernier à Rabat.

Et d’ajouter que ces personnes, osant nier que le virus est bien omniprésent, ne voient pas les cas alarmants de personnes infectées et hospitalisées. Et c’est par aveuglément et ignorance qu’ils parlent ainsi. El Othmani a également réitéré le fait que le nouveau coronavirus sévit partout de par le monde et le nombre de décès est avéré. Le chef de l’Exécutif et patron du parti de la Lampe a tenu à préciser qu’il a constaté, de visu, la gravité des cas de personnes ayant contracté la covid-19.

Saâaeddine El Othmani a aussi lancé un vivant appel « à toutes les forces politiques pour leur mobilisation en vue de la sensibilisation contre ce dangereux virus ».

A.Z.