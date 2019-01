El Othmani fait le bilan de sa visite dans le Nord

Le Chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani a qualifié, jeudi à Rabat, d'”importante et réussie” la visite d’une délégation ministérielle, effectuée le week-end dernier à la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Intervenant à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, El Otmani a relevé que le débat engagé dans le cadre de cette visite était “franc et a porté sur les problématiques auxquelles fait face la région, ainsi que sur les disparités spatiales dont elle souffre, notamment en matière d’accès aux services sociaux.

Il a, à cet égard, mis l’accent sur la nécessité de réduire ces disparités dans les zones enclavées qui pâtissent de l’absence des routes et du manque des services de santé et d’éducation, affirmant sa détermination à œuvrer en vue de corriger ces problèmes.

“Nous œuvrons afin que les divers zones de la région puissent tirer les bénéfices de son développement”, a-t-il soutenu, rappelant le poids de cette région, qui se veut prometteuse pour l’économie nationale et en matière de participation au PIB qui ne cesse de s’accroître au fil des années.

El Otmani n’a pas manqué de remercier l’ensemble des acteurs tant au niveau de la Wilaya que des préfectures, ainsi que les élus de la région et des collectivités territoriales qui ont contribué à la réussite de cette visite, saluant le rôle accompli par les responsables administratifs et directeurs des établissements publics, toutes catégories confondues, dans le développement socio-économique et en matière de communication et d’offre des services de proximité en faveur des citoyens.

Cette visite est la 7ème du genre dans le cadre des visites visant à appuyer le choix stratégique de la régionalisation avancée.

Le Chef du gouvernement a réitéré son engagement garantir plein succès à ces visites qui constituent l’occasion d’échanger sur les problématiques auxquelles sont confrontés les élus, d’intervenir promptement pour faire accélérer la réalisation des projets et de développer une vision meilleure en matière de développement socio-économique de la région.

S.L. (avec MAP)