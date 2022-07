El Othmani exprime sa solidarité avec les familles victimes des feux de forêt

L’ex-patron du parti islamiste et ancien chef de gouvernement, Saâeddine El Othmani, a exprimé sa totale solidarité avec les familles qui ont subi des dommages provoqués par les incendies de forêt dans certaines régions du Nord du Royaume.

Via sa page officielle Facebook, El Othmani a rappelé que les incendies de forêt qu’ont connus les provinces de Larache, Tétouan, Ouezzane, Al Hoceima et Taza, ces derniers jours, ont consumé des centaines d’hectares d’espaces forestiers et de champs et ont également atteint des biens de plusieurs familles et leurs ressources quotidiennes. Ce qui a eu pour conséquence des drames sociaux et humains catastrophiques.

« Toute la solidarité inconditionnelle vis-à-vis de ces familles et de leurs proches de ces régions qui ont vécu ces incendies! Et toute considération aux hommes en première ligne pour leur mobilisation pendant des jours en vue de circonscrire le feu! Comme il est de notre devoir de saluer et de féliciter toutes les initiatives solidaires locales avec ces familles »; a-t-il écrit.

Pour rappel, plusieurs incendies de forêt se sont déclenchés dans le Nord du pays, pendant la semaine écoulée, à cause des températures élevées, provoquant de gros dégâts dans les habitations, les champs et les arbres.

Par conséquent, les autorités locales ont dû procéder à l’évacuation des habitations à proximité des forêts qui ont pris feu, dans le but de préserver la santé et la sécurité des citoyens.

