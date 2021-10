El Othmani exerce-t-il toujours ses fonctions de chef de gouvernement?

Après la cuisante défaite du Parti de la Justice et du Développement, lors du triple scrutin législatif, régional et communal du mercredi 8 septembre dernier, et la désignation de Aziz Akhannouch comme chef de gouvernement par le Souverain, de nombreux citoyens se demandent ce qu’il advient de Saâeddine El Othmani à la tête de l’Exécutif. « Exerce-t-il toujours ses fonctions de chef de gouvernement? », s’interroge l’opinion publique nationale.

Une source concordante de Le Site info a apporté un élément de réponse en assurant qu’El Othmani a disparu des radars depuis l’annonce des résultats des élections 2021, qui ont sonné le glas du PJD avec une déconfiture lourde et retentissante. Cependant, du point de vue constitutionnel, il garde toutes ses prérogatives de chef de gouvernement et ce, jusqu’à la formation du nouveau gouvernement et la cérémonie officielle de passation des pouvoirs entre lui et son successeur, Aziz Akhannouch, patron du RNI, parti sorti grand vainqueur des échéances électorales.

Mais les tensions internes qu’a connues le PJD après sa défaite cuisante, suivies de la démission collective des membres du secrétariat général,-sur laquelle tous ont décidé de revenir depuis-, expliquent le fait qu’El Othmani que l’on n’entende plus parler de lui et qu’il ait renoncé à exercer des prérogatives de chef de gouvernement, a souligné notre source.

De même que les préparatifs du prochain Congrès exceptionnel, prévu pour fin du mois d’octobre courant, conjugués à la colère de Benkirane quant aux résultats, aussi désastreux qu’inattendus du PJD aux élections, ont également contribué à éloigner El Othmani des réseaux sociaux et à se faire plus discret qu’à l’accoutumée sur sa page officielle Facebook.

Larbi Alaoui