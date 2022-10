El Othmani critique Ouahbi concernant le comportement d’ELGrande Toto (PHOTO)

L’ex-chef de gouvernement et ancien patron du parti islamiste, Saâeddine El Othmani, a adressé d’acerbes critique à Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, concernant la vive polémique suscitée par le scandale dont a été l’auteur le rappeur Taha Fahssi, dit « ElGrande Toto ».

Via son compte officiel sur le réseau social Twitter, El Othmani a déploré qu’il est illogique qu’un responsable gouvernemental ait défendu l’encouragement à consommer de la drogue et de l’alcool sur l’estrade de festivals, dans des espaces publics, en prétextant que la rappeur « a ses fans et followers ».

L’ancien secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement a aussi tenu à souligner: « De tels comportements font l’apologie de tout ce qui est illicite (haram), aussi bien du point de vue de la Charia que de la morale et des us et coutumes. De telles attitudes sont également condamnables par la loi ». Par la même occasion, El Othmani a vivement salué et félicité toute les personnes qu’il a appelées « les voix libres qui ont exprimé leur indignation à l’encontre de tels comportements ».

A noter que les critiques de l’ancien chef de gouvernement sont la conséquence et la réponse à la déclaration de Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice. En effet, celui-ci a cru bon expliquer que « le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication n’est point responsable des propos tenus par l’artiste, lors d’un concert à Rabat, ni de ses déclarations aux médias nationaux » .

Ouahbi a également ajouté que « l’artiste est objet de polémique, qu’il influence des millions de fans et que le ministère n’a fait que répondre au désir de jeunes pour l’inviter ».

L.A.