El Othmani choisit Al Aoula et Médi Tv… et zappe 2M

Saadeddine El Othmani accordera une interview à Al Aoula et Medi Tv jeudi 1er novembre à partir de 21H00, annonce une source proche du chef de gouvernement. El Othmani s’exprimera sur plusieurs sujets d’actualité comme le changement d’heure et le PLF 2019.

On notera que la chaine 2M a été zappée par le chef de gouvernement, qui n’avait apprécié le traitement de l’information sur cette chaine.

En mai dernier, El Othmani était en colère contre 2M à cause d’un reportage diffusé sur la campagne de boycott de certains produits de consommation. La chaîne avait affirmé que le chef de l’Exécutif a refusé de se prononcer sur cette campagne.

Ce dernier a ensuite envoyé une lettre à 2M pour dénoncer le traitement “non-professionnel” du sujet, précisant qu’il ne pouvait pas parler du boycott avant la tenue du Conseil de gouvernement. La lettre est restée sans réponse, au grand dam d’El Othmani. Aucun boycott gouvernemental de 2M n’a été annoncé officiellement, mais El Othmani n’a certainement pas oublié cette affaire.

Selon une source de Le Site info, ce serait Mustapha El Khalfi qui aurait pris la décision de boycotter 2M. La chaine ne couvre pas le Conseil de gouvernement depuis le clash du boycott. Du côté de la chaine de Ain Sbaa, on ne comprend pas une telle décision d’autant plus que “la chaine Médi Tv n’est pas étatique”, nous confie une source à 2M.

H.B.