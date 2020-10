El Othmani adresse un nouveau message aux Marocains (VIDEO)

A l’occasion de la célébration de l’Aid Al Mawlid, coïncidant avec le jeudi 29 octobre, le chef de gouvernement a adressé un message aux Marocains.

Saâdeddine El Othmani y demande expressément aux citoyens de se déplacer le moins possible entre les villes et de respecter strictement les mesures d’état d’urgence décrétées, afin d’endiguer la propagation et la transmission de la covid-19.

A rappeler que le bilan total des cas confirmés de coronavirus, au Maroc, a atteint le triste record de 207718 et ce, après les 3985 cas enregistrés pendant les dernières 24 heures.

A.C.