El Othmani a trébuché en pleine cérémonie (VIDEO)

Bien sûr, cela peut arriver à tout le monde de trébucher! Même à un chef de gouvernement!

C’est ce qui est arrivé à Saâeddine El Othamni au moment où il devait saluer le roi Mohammed VI, à Tanger, à l’occasion de la Fête du Trône. Et les chaînes de télévision publiques ont bien montré cette scène où le chef de gouvernement avait dû s’aider de sa main pour éviter une chute annoncée.

Sauf que les internautes ont voulu donner une autre interprétation politique à cet incident, pour le moins anodin et sans conséquence, aussi bien pour la santé d’El Othmani, sa respectabilité, que pour le protocole.

Pourtant, via les réseaux sociaux, certains petits malins ont fait un parallèle entre cette chute évitée de justesse et le prochain remaniement ministériel annoncé par le Souverain dans son discours du Trône.

D’autres, plus gentils, ont prévenu le chef de gouvernement de faire plus attention dorénavant et de plus se précipiter, surtout quand il s’agit d’occasions officielles et solennelles! Sinon…

L.A.