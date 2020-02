El Othmani a-t-il vraiment mis un masque en rencontrant l’ambassadeur de Chine?

Le chef de gouvernement s’est récemment réuni avec LI Li, ambassadeur de la République populaire de Chine au Maroc. Et cette rencontre sino-marocaine a bel et bien eu lieu!

En revanche, qu’en est-il de la photo largement diffusée sur les réseaux sociaux, mercredi 25 février, montrant Saâeddine El Othmani portant un masque sanitaire en présence du diplomate chinois? Qu’en est-il de la légende du cliché illustrant ladite photo et prétendant que le chef de gouvernement porte un masque alors l’ambassadeur est en fonction à Rabat depuis six ans?

Photo et légende ne sont que de mensongères allégations, affirme une source proche de la Primature. Un photoshop ignominieuse et un montage éhonté prétendant qu’El Othmani se serait protégé contre le coronavirus en portant un masque sanitaire!

La même source a éclairé les lanternes des internautes en soulignant que le chef de gouvernement et l’ambassadeur chinois s’étaient rencontrés, s’étaient normalement installés l’un près de l’autre et avaient échangé des propos cordiaux et conviviaux. Ils avaient aussi pris ensemble une belle photo-souvenir.

Ladite photo, précise la même source, est la preuve par neuf que Saâeddine El Othmani ne portait nul masque sanitaire pendant sa rencontre avec LI Li, ambassadeur de la République populaire de Chine à Rabat.

A.Z.