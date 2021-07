El Othmani a reçu une lettre incendiaire du Front syndical de la Samir

Le Bureau exécutif du Front national pour la sauvegarde de la SAMIR a adressé une lettre ouverte au gouvernement El Othmani, lui assumant toute la responsabilité concernant l’état des lieux désastreux de la raffinerie de Mohammédia.

Cette correspondance, dont Le Site info détient copie, a précisé que « les gouvernements El Othmani et Benkirane assument la ‘responsabilité historique’ de ne pas avoir su trouver les solutions idoines pour pallier les problèmes où se débat la Société anonyme marocaine de l’industrie du raffinage ».

Et d’ajouter: « Le gouvernement Benkirane a décidé des prix des hydrocarbures, tout en connaissant fort bien l’absence totale de conditions de concurrence sur le marché. De même que la lettre ouverte accuse: « Vos gouvernements (ndlr, ceux de Benkirane et d’El Othmani) ont refusé de rectifier le tir et de remettre les pendules à l’heure en suspendant les prix décidés des hydrocarbures ou en les alignant sur la liste organisant lesdits prix. Tout au contraire, « le pouvoir d’achat des citoyens a été bafoué et lésé de quelque 38 milliards de dirhams, de la date de la décision prise par l’Exécutif, à ce sujet, jusqu’a fin 2020 ».

Par ailleurs, les accusations du Bureau exécutif du Front pour la sauvegarde de la SAMIR visent également l’actuel gouvernement El Othmani. Celui-ci fait preuve de fuite en avant concernant sa responsabilité et le retard de la mise en oeuvre des dispositions et des prérogatives du Conseil de la concurrence, dans leurs première et seconde versions, a-t-on souligné.

Et de poursuivre que l’Exécutif n’a pas non plus pris en compte les attentes de l’opinion publique nationale, surtout suite aux recommandations de la Commission royale de la révision du cadre juridique, relatif à la réglementation des prix des hydrocarbures, de la concurrence, ainsi que des lois régissant le Conseil de la concurrence et ses composantes.

Larbi Alaoui