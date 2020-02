El Othmani a parlé de la situation des femmes au Maroc

Le Maroc est engagé dans l’amélioration de la situation des femmes et dans la réalisation des objectifs de l’ONU-Femmes, a affirmé, jeudi à Rabat, le chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani.

Le Royaume œuvre ainsi pour assurer l’égalité entre les sexes et lutter contre la violence faite aux femmes, notamment contre les filles, en favorisant un environnement sécurisé, outre le lancement de programmes visant à soutenir la présence de la femme et assurer son autonomisation économique et politique, a souligné El Othmani lors d’un entretien avec la Secrétaire générale adjointe de l’ONU et directrice exécutive de l’ONU-Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka, selon un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Il a également exprimé la disposition du Maroc à coopérer avec les organisations internationales spécialisées afin de renforcer la place de la femme dans la société marocaine, mais aussi dans les pays africains amis, vue que le Royaume est conscient de la présence de larges catégories de femmes qui vivent encore dans la pauvreté et la discrimination et ont besoin de soutien, à travers des programmes ambitieux, pour aboutir aux objectifs visés, ajoute le communiqué.

Pour sa part, Phumzile Mlambo-Ngcuka a insisté sur l’importance de la coopération conjointe pour garantir l’autonomisation économique et politique de la femme, affirmant que l’ONU s’emploie à aider les Etats membres à la réalisation de l’égalité entre les sexes, la garantie de l’autonomisation de la femme et le soutien de toutes les initiatives visant à réaliser des réformes législatives et juridiques. Relevant que le Maroc est un pays pionnier en matière de promotion et de protection des droits des femmes, la responsable onusienne a invité le Royaume à partager ses expériences et ses expertises, notamment avec les pays africains, poursuit le communiqué.

Mlambo-Ngcuka a également exprimé sa joie de sa visite au Maroc et de sa participation au 5ème congrès international sur les villes et les zones sécurisées, organisé à Rabat (26-28 février) sous le thème “l’égalité des sexes et l’autonomisation économique de la femme”.

Cet entretien s’est déroulé en présence du directeur régional de l’ONU-Femmes et de la représentante à Rabat de l’ONU-Femmes pour l’Afrique du Nord.

M.S. (avec MAP)