El Othmani a lu un message du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message aux participants à l’Assemblée générale constitutive de la “Fondation Dr Abdelkrim Al-Khatib pour la Pensée et les Etudes”, qui s’est tenue ce vendredi à Rabat.

Voici le texte intégral du message royal dont lecture a été donnée par Saâd-Eddine El Othmani, Chef du gouvernement, Secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement:

“Louanges à Dieu, Que la prière et la paix soient sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,

Mesdames et Messieurs,

Il Nous plait de vous adresser ce message à l’occasion de la tenue de l’Assemblée générale constitutive de la ” Fondation Dr Abdelkrim Al-Khatib pour la Pensée et les Etudes “.

En signe de considération pour le grand patriote et le militant hors pair dont la Fondation porte le nom, Nous avons tenu à apporter notre caution à cette initiative louable, à lui accorder Notre Haut Patronage.

Feu Abdelkrim Al-Khatib est l’un des chefs historiques du Mouvement de résistance et de l’Armée de libération, estimés pour leur patriotisme sincère et leur lutte acharnée pour la liberté et l’indépendance du Maroc, pour la défense des symboles sacrés, des constantes de la nation marocaine.

Son action militante a débordé sur les frontières nationales pour s’étendre à des pays frères, où il jouissait d’une solide réputation. Ainsi, il apportait soutien et assistance aux résistants des pays maghrébins et en Afrique et s’associait à leur combat contre l’occupation coloniale, la ségrégation, l’exploitation, et pour le recouvrement de la liberté, de la dignité.

Par les grandes qualités humaines qui furent les siennes, par son attachement et sa loyauté sans faille au Glorieux Trône Alaouite, Dr Abdelkrim était tenu en haute estime par Notre Auguste Grand-Père, Sa Majesté le Roi Mohammed V, et Notre Vénéré Père, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait leurs âmes. Il jouissait de ces mêmes égards auprès de Notre Majesté.

Grâce à un remarquable parcours militant qui fait désormais partie de l’histoire du pays, Dr Al-Khatib était devenu l’un des plus illustres dirigeants politiques. Dans l’exercice des hautes fonctions qui lui furent confiées au long d’une vie marquée par le don généreux de soi, il a su faire preuve d’un professionnalisme incontesté, d’un grand savoir-faire politique, d’un patriotisme inébranlable, ainsi que d’une volonté sincère et constante de servir son pays et son Roi avec dévouement et abnégation.

Mesdames, Messieurs,

Evoquant le parcours et les qualités de cette figure emblématique de la résistance nationale, Nous saluons conjointement cette initiative constructive. De fait, elle s’inscrit au cœur de Nos préoccupations en répondant à Notre appel pressant de doter les partis politiques d’institutions parallèles, à vocation académique et intellectuelle. Comme Nous l’avons souligné dans Notre Discours d’ouverture de l’année législative, le 12 octobre 2018, ces institutions sont susceptibles de “rehausser la performance des partis et, in fine, d’améliorer la qualité des législations et des politiques publiques”.

Nous avons bon espoir que la “Fondation du Dr Abdelkrim Al-Khatib pour la Pensée et les Etudes “, à l’instar des autres institutions à vocation intellectuelle, relevant des partis nationaux sérieux, constitue un espace dédié à la préservation de la mémoire nationale et à la diffusion des valeurs marocaines authentiques, sans fanatisme ni excès. Nous formons également le souhait qu’elle serve de trait d’union entre les générations et de tribune responsable pour nourrir des réflexions sereines et des débats posés sur des questions intéressant la Patrie et les citoyens.

Nous vous exhortons également à faire de cette institution un centre de brassage d’idées constructives et une plate-forme pour la formation de compétences et d’élites politiques qualifiées et la promotion des valeurs du vrai patriotisme, incarnées par feu Abdelkrim Al-Khatib, notamment la sincérité, la loyauté, la fidélité aux constantes et aux valeurs sacrées de la nation, ainsi que l’engagement à placer ses intérêts supérieurs au-dessus de toute autre considération.

Nous implorons le Très-Haut de guider vos pas afin que vous puissiez atteindre les objectifs nobles que vous vous êtes tracés, qu’il s’agisse d’activités intellectuelles ou culturelles, de travaux de recherche et de préparation d’études, ou d’actions dédiées à la valorisation du patrimoine de feu Dr Abdelkrim Al Khatib.

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh “.

S.L. (avec MAP)