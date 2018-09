El Mortada Iamrachen: ce qu’a décidé la justice

Rappelons qu’Amnesty avait appelé les autorités marocaines, avant la tenue de cette audience, à libérer El Mortada et à abandonner les poursuites entamées contre lui. Il a, en effet, été poursuivi après avoir fait l’éloge, dans deux commentaires sur sa page officielle, de l’assassinat d’André Karlov, l’ambassadeur russe à Ankara, le 16 décembre 2016. Il a ainsi été accusé d’«incitation et apologie d’une organisation terroriste», conformément aux articles 218-5 et 218-2 de la loi anti-terroriste.

