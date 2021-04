El Merini: « J’ai énormément appris de Feu Hassan II » (VIDEO)

Dans ce quatrième épisode de la série de Le Site info, « Hikayat », de ce mois sacré de Ramadan, notre illustre invité continue à révéler pour nos lecteurs des évènements importants, ayant jalonné sa brillante carrière, et qui sont contés pour la première fois.

Ainsi, M. Abdelhak El Merini a abordé cette fois-ci sa mission en tant que directeur du protocole royal au ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie, ainsi que les étapes de sa nomination à ce poste où aucune moindre erreur n’est permise et qui a une sensibilité toute particulière dans le système institutionnel marocain.

L’actuel historiographe du Royaume et porte-parole du Palais royal a succédé au poste précité au général Moulay Hafid Alaoui, décédé le 14 décembre 1989. Sa mission était de veiller au protocole royal, à son respect total dans les moindres détails et à ses règles strictes et précises. Et l’invité de « Hikayat » a assuré qu’il a accompli sa mission avec la plus grande minutie et une vigilance de tous les instants et à toutes les épreuves.

Ceci, soit lors de la traditionnelle et annuelle cérémonie de l’allégeance, -« Bay’a »-, soit lors du cortège royal, à l’occasion de l’Aid Al Ftr et de l’Aid Al-Adha ou, bien encore, lors des causeries religieuses du mois sacré de Ramadan, présidées par Feu le roi Hassan II, ainsi que lors de la réception par Feu le défunt Souverain des nouveaux ambassadeurs accrédités au Maroc.

Evoquant Feu Hassan II, El Merini reconnaît avoir beaucoup appris du défunt monarque, tant sur le plan politique que sur le plan des relations humaines.

Tous les détails de ces diverses cérémonies sont évoqués dans ce quatrième épisode de « Hikayat », consacré à Abdelhak El Merini, historiographe du Royaume, porte-parole du Palais royal et conservateur du mausolée Mohammed V.

Larbi Alaoui et Naima Lambarki