El Kelâa des Sraghna: réouverture du souk hebdomadaire

La commune urbaine d’El Kelâa des Sraghna a annoncé la réouverture, lundi, du souk hebdomadaire de la ville, après cinq mois de fermeture en raison de l’état d’urgence sanitaire, décrété suite à la propagation de la pandémie de la Covid-19.

Dans le cadre des préparatifs menés en parallèle de la reprise de l’activité au sein du souk, une commission mixte, composée de membres de la collectivité territoriale et des autorités locales compétentes, a ainsi effectué des visites de terrain périodiques pour s’enquérir des dispositions techniques et organisationnelles ainsi que des mesures sanitaires prises pour éviter la propagation de la pandémie parmi les commerçants et les usagers.

La réouverture du souk hebdomadaire se déroulera selon des règles sanitaires strictes, dont la mise en place de la signalétique pour le respect de la distanciation physique entre commerçants et clients, le réaménagement de toutes les dépendances du marché, le contrôle du port des masques de protection et la désinfection régulière des lieux.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la commune urbaine d’El Kelâa des Sraghna, Noureddine Ait Lhaj, a indiqué que la reprise de l’activité du souk hebdomadaire s’inscrit dans le cadre des efforts déployés en vue de redynamiser l’économie locale et d’atténuer les effets négatifs de la pandémie sur les commerçants, les agriculteurs et certains métiers.

Il a souligné que la commission mixte a mis en place, conformément à la feuille de route établie par les autorités de la province, une batterie de mesures strictes afin d’assurer la reprise, dans des conditions sûres et saines, des activités du souk et de préserver la sécurité sanitaire des commerçants et des usagers.

Ait Lhaj a, en outre, rappelé que cette réouverture aura une incidence positive sur les commerçants, dont les marchands de bétail, des produits alimentaires, des vêtements, des fruits et légumes, des céréales et de fourrage, ainsi que sur certains métiers.

Le responsable communal a, d’autre part, appelé l’ensemble des commerçants et visiteurs du souk hebdomadaire à se conformer scrupuleusement aux règles d’hygiène et de sécurité sanitaire et à faire preuve de patriotisme et d’un haut degré de responsabilité dans le respect des mesures préventives décrétées par les autorités.

Par ailleurs, des commissions spéciales vont veiller, sous la supervision des autorités locales, des services sécuritaires et des départements concernés, à garantir le respect par les commerçants et les visiteurs du souk hebdomadaire des dispositifs de sécurité sanitaire et de prévention pour la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

S.L. (avec MAP)