El Kelaâ des Sraghna: la DGSN fait tomber un dangereux escroc

Les éléments de la brigade de la police judiciaire au district provincial de sûreté à El Kelaâ des Sraghna ont interpellé, lundi matin, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un individu âgé de 23 ans présumé impliqué dans une affaire d’arnaque et d’escroquerie via les systèmes informatiques.

Les services de veille informatique avaient détecté des annonces publiées sur les réseaux sociaux, pour la vente de matraques électriques, de bombes lacrymogènes et de menottes en métal, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que l’enquête technique et les investigations de terrain ont démontré que le titulaire du compte électronique a arnaqué ses victimes en recevant des transferts d’argent en contrepartie de l’envoi de colis fictifs remplis de papier cartonné et de plastique.

Le mis en cause a été interpellé en flagrant délit d’envoi à certains clients de trois colis postaux vides, ajoute la même source, faisant savoir que les perquisitions menées dans son domicile ont permis la saisie de cinq reçus de transfert d’argent, de deux ordinateurs portables, de trois cartes bancaires valides et de 19 autres vides soupçonnées d’être utilisées dans les opérations d’arnaque et de piratage informatique.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider cette affaire, alors que les recherches et les investigations se poursuivent pour interpeller toutes les personnes impliquées dans cette activité criminelle, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)