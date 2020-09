El Kelaâ des Sraghna: la colère gronde chez les commerçants et les restaurateurs (PHOTOS)

Des commerçants et restaurateurs de la ville d’El Kelaâ des Sraghna ont organisé lundi après-midi une marche de protestation contre les mesures de fermeture des cafés et commerces.

Les manifestants ont sillonné les grandes artères de la ville pour dénoncer la décision prise par les autorités de fermer les commerces, cafés et fast-food.

Ils ont également réclamé à coups de banderoles et de slogans la révision de cette décision qui nuit à leur activité économique, déplorant les pertes et les souffrances subies à cause de la décision prise par les autorités de fermer ces commerces pour lutter contre la propagation de la pandémie.

S.Z.