El Jadida: une femme tue son mari dans le lit conjugal

Le douar Khouadra, à la commune Sidi Smaïl, province d’El Jadida, a été le théâtre, vendredi dernier, d’un crime odieux, dont la victime est un homme que sa femme a assassiné à l’aide d’un outil tranchant.

Selon une source de Le Site info, la mise en cause a profité du sommeil de son mari pour perpétrer son crime en lui assénant des coups mortels au niveau de la tête. Le éléments de la Gendarmerie royale ont interpellé la coupable pour complément d’enquête sur ce crime et en connaître le mobile et les circonstances exactes, a ajouté la même source.

Pour l’heure, a-t-on précisé, l’on ignore encore le mobile qui a pu pousser cette mère de quatre enfants à perpétrer son geste criminel à l’encontre de son mari.

M.R.