El Jadida: une femme enceinte tuée par son mari

La ville d’El Jadida a été secouée par un terrible crime, dans la soirée du mardi. Un trentenaire a tué son épouse, enceinte de deux mois, à cause de problèmes conjugaux.

D’après les informations dont dispose Le Site Info, le couple se disputait fréquemment. Cette fois, les choses ont dégénéré et le mis en cause, chiffonnier et âgé de 32 ans, aurait asséné plusieurs coups mortels à son épouse, avant de prendre la fuite.

La victime, 30 ans et mère de quatre enfants, a été évacuée vers les urgences de l’hôpital Mohammed V par son beau-frère mais a finalement succombé à ses blessures. Le mari avait l’habitude de violenter sa femme qui a dû être hospitalisée à plusieurs reprises, selon les informations dont on dispose.

Quelques heures après avoir commis l’irréparable, le père de famille a été arrêté par les services sécuritaires, avec l’aide de certains voisins. Il a été placé en garde à vue et le Parquet général compétent a ordonné l’ouverture d’une enquête pour élucider les circonstances de cette affaire.

A.O.