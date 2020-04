El Jadida: une équipe médicale fête l’anniversaire d’un enfant atteint de covid-19

Dimanche 19 avril, l’hôpital provincial Mohammed V d’El Jadida était en fête. Du moins, en ce qui concerne l’équipe médicale qui est chargée du cas d’un enfant ayant contracté le covid-19.

Ladite équipe, dans un beau geste humanitaire et solidaire, a tenu à célébrer l’anniversaire de son jeune patient. Et c’est dans sa chambre que celui-ci, très content, a soufflé sa neuvième bougie

Cette initiative de l’équipe médicale a été fortement appréciée du petit malade, comme par les patients hospitalisées dans le même pavillon. Et tous ont exprimé leurs remerciements au personnel médical et paramédical qui essaie d’apporter un peu de joie et de chaleur humaine aux malades, en sus des soins qu’il leur prodigue.

A.Z.