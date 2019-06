El Jadida: un mort et plusieurs blessés dans un terrible accident

Un terrible accident s’est produit mercredi 12 juin à l’avenue des FAR, à El Jadida. Selon une source de Le Site info, deux motos sont entrées en collision, soulignant qu’une femme est décédée et six personnes ont été blessées à degrés divers.

La même source a précisé que les deux motos étaient en pleine course lorsque le drame a eu lieu.

Les blessés ont été évacués d’urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires tandis que les autorités ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances de cet accident qui a secoué la ville.

K.Z.