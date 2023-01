El Jadida: un mort et plusieurs blessés dans un terrible accident (PHOTOS)

Un terrible accident s’est produit ce samedi à El Jadida. Un grand taxi est entré en collision avec un véhicule léger sur la route de «souk sebt», faisant un mort et plusieurs blessés.

Selon une source de Le Site info, deux victimes sont dans un état grave et ont été évacuées en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Et d’ajouter que l’accident a été provoqué par l’excès de vitesse et le brouillard qui régnait ce matin dans la région.

Par ailleurs, les services de la gendarmerie royale se sont rendus sur les lieux du drame et ont ouvert une enquête, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

H.M.