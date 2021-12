El Jadida: un trafiquant d’eau de vie arrêté en flagrant délit (DGSN)

Les éléments du service régional de la police judiciaire d’El Jadida ont arrêté, ce mercredi après-midi, un repris de justice recherché au niveau national, pour son implication présumée dans l’aménagement d’une grande distillerie destinée à la préparation et la commercialisation de l’eau de vie.

Le mis en cause, 39 ans, a été appréhendé à bord d’une voiture 4×4 en flagrant délit de possession de 40 bouteilles contenant 200 litres de l’eau de vie, prêtes à être écoulées, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, soulignant que les enquêtes et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis le démantèlement d’une grande distillerie au niveau d’une zone rurale, propriété du prévenu qu’il a équipée de bassins hydrauliques et de matériel de distillation dont il se servait pour préparer et commercialiser ce genre de boissons alcoolisées.

Les perquisitions effectuées dans la distillerie ont abouti à la saisie de 4,5 tonnes d’eau de vie supplémentaires, de bonbonnes de gaz de grande taille, de cocottes-minute et d’importantes quantités de matières premières utilisées dans la distillation de cette boisson alcoolisée, outre un grand stock de bouteilles vides.

Le suspect a été placé en grade à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquent compétent, en vue de déterminer les circonstances de cette affaire et les actes criminels qui lui sont reprochés, conclut la DGSN.

OE