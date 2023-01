El Jadida: un garçon de 15 ans succombe à un arrêt cardiaque

Un élève du collège Mohamed El Hansali, à El Jadida, a succombé vendredi à un arrêt cardiaque.

Selon une source de Le Site info, le jeune garçon de 15 ans a perdu connaissance pendant la séance de sport et a été évacué en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Il a rendu l’âme à son arrivée à l’établissement hospitalier.

Le décès du collégien a choqué les élèves et le staff professoral du collège. De son côté, la direction régionale du ministère de l’Education nationale a tenu à présenter ses condoléances aux proches et amis du défunt, priant pour sa mémoire et souhaitant courage et patience à sa famille.

H.M.