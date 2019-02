El Jadida: un chauffeur de bus violemment agressé par une passagère

Une femme, dans les trentaines, a saccagé vendredi 22 février un bus du transport du public à El Jadida.

Selon une source de Le Site info, l’incident a eu lieu lorsque la mise en cause a demandé au chauffeur de la déposer à un endroit qui ne fait pas partie de son trajet. Lorsque ce dernier a refusé, la jeune femme a exigé que son ticket soit remboursé. En colère, elle a endommagé le distributeur automatique des tickets et déchiré plusieurs billets de la caisse, au grand dam des passagers du bus qui n’ont pas réussi à la calmer.

Elle a aussi violemment agressé le chauffeur et lui a causé quelques blessures. Les autorités, alertées, sont arrivées et ont interpellé la mise en cause qui était dans un état d’hystérie. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette affaire et les autorités se sont basées sur les caméras de surveillance qui ont filmé l’agression.

S.L.