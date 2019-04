El Jadida: nouveau coup dur pour le «professeur miracle»

Les autorités d’El Jadida ont refermé mercredi 25 avril l’institut privé d’El Mehdi Maniar, dit «le professeur miracle». Selon une source de Le Site info, ce dernier avait rouvert son centre malgré la décision du ministère de l’Education nationale de le fermer pour manque d’autorisations. Et d’ajouter qu’El Mehdi a ouvert son institut et lui a donné le nom de sa mère afin de contourner la loi.

La même source a souligné que les élèves ont tenté tant bien que mal d’empêcher les autorités de fermer le centre et ont même tenu un sit in pour protester contre cette décision. En vain…

Rappelons que le “professeur miracle” avait fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à sa méthodologie inédite d’enseignement. Ses “conférences lives” étaient largement partagées sur la Toile. Il avait même offert une somme de 40.000 dirhams à un élève pour le récompenser de ses efforts et de son assiduité.

El Mehdi Maniar ne lésinait pas sur les moyens et n’hésitait pas à exhiber sa fortune sur ses pages. Le ministère de l’Éducation nationale avait décidé de fermer ses instituts de Rabat, Casablanca, El Jadida et Had Soualem après avoir découvert qu’ils ne disposent pas des autorisations requises délivrées par le département de tutelle.

K.Z.