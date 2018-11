El Jadida: la circulation sera coupée sur la route régionale

La circulation sera coupée à partir du 5 novembre durant une période de deux jours, sur la route régionale n°303 (point kilométrique 34+300) au niveau du pont du barrage Sidi Said Mâachou, dans la province d’El Jadida, a annoncé le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

Cette mesure intervient pour permettre à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable de réaliser des travaux au niveau du barrage, explique le ministère dans un communiqué.

La déviation de la circulation sera possible via la route nationale n°1 du côté de Bir Jdid et la route régionale n°318 du côté de Bir Babouch, note le communiqué, ajoutant que pour plus d’information, les usagers peuvent se renseigner par téléphone en appelant le 05 37 71 17 17.

S.L.