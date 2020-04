El Jadida: il risque gros pour avoir dénoncé un crime fictif

Les éléments du service provincial de la police judiciaire d’El Jadida ont interpellé, jeudi, un individu de 30 ans aux multiples antécédents judiciaires pour son implication présumée dans la diffusion de fausses informations et dénonciation d’un crime fictif tout en sachant qu’il n’a pas eu lieu, dans le but de porter atteinte au sentiment de sécurité des citoyens.

La cellule centrale d’observation et de veille informatique pour la lutte contre les fake news avait tracé une photo, publiée sur des réseaux sociaux, montrant un individu exposer une jeune fille à un vol violent sur la voie publique, indique dans un communiqué la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), notant que la photo était accompagnée d’un commentaire avançant que la scène s’est déroulée au Maroc et qu’un réseau criminel cible les citoyennes, les agressant au moment où elles retirent de l’argent des guichets bancaires automatiques.

L’expertise technique réalisée sur la photo diffusée a révélé que l’opération de vol s’est produit il y a plus de deux ans dans un pays d’Amérique Latine, poursuit la DGSN, expliquant que les recherches et investigations effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis d’identifier et d’interpeller l’individu responsable de cette publication à El Jadida. Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de ces actes criminels, ainsi que les raisons à l’origine de la diffusion de ce contenu numérique qui touche à la sûreté et à la sécurité des citoyens et citoyennes.

S.L. (avec MAP)