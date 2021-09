El Jadida: il demande une autorisation pour… emprunter les trottoirs!

A El Jadida, un citoyen prénommé Youssef, a adressé une correspondance au président du Conseil communal, sollicitant l’obtention d’une autorisation lui permettant d’emprunter les trottoirs de la ville.

Cette demande étrange est l’expression du ras-le-bol protestataire contre l’occupation illégale et abusive de l’espace public. Et le citoyen en question, dans sa demande dont Le Site info détient copie, se plaint ainsi de ne pouvoir marcher sur les trottoirs de sa ville, du fait de l’occupation « amorale », selon lui, de l’espace public par les propriétaires de cafés et autres locaux commerciaux.

Youssef assure également qu’il se voit contraint de marcher sur la voie publique, jouant dangereusement au chat et à la souris avec les deux roues, les voitures, les camions et les charrettes, puisque les trottoirs sont illégalement occupés. Par conséquent, il dit s’être rendu au siège du Conseil communal afin d’obtenir une autorisation spéciale susceptible de garantir son droit de jouir du meilleur état de santé physique et, en même temps, lui éviter d’être victime d’accidents de la route.

L’initiative de Youssef, si bizarre qu’elle puisse paraître, a été vivement saluée sur les réseaux sociaux et a suscité l’admiration des internautes. Ceux-ci n’ont pas manqué de s’insurger, à leur tour, contre l’occupation illégale de l’espace public par certains propriétaires de cafés et de commerces, comme par les marchands ambulants.

Larbi Alaoui