El Jadida: elle enlève sa fille et demande une rançon

Les services du commissariat de police de la ville de Bir-Jdid (province d’El-Jadida) ont arrêté, mercredi, trois individus d’une même famille, dont deux femmes, pour leur implication présumée dans une affaire de séquestration, de chantage et de dénonciation mensongère d’un crime.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de sûreté ont reçu un avis concernant l’enlèvement d’une mineure et la demande à son père d’une rançon de 60.000 Dh contre sa libération, faisant savoir que les recherches et investigations ont permis d’identifier et d’arrêter trois suspects âgés entre 19 et 51 ans, membres de la famille de la victime présumée.

Les investigations menées dans le cadre de cette affaire ont révélé, selon la même source, qu’il s’agit d’un plan ourdi par la mère de la présumée mineure enlevée, en coordination avec son frère et une autre femme de la famille, dans l’objectif d’extorquer au père le montant de la rançon.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que les mobiles réels de ces actes criminels, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)