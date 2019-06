El Jadida sous le choc après le meurtre d’un vendeur de volaille

La ville d’El Jadida a été secouée mardi 18 juin par un sordide meurtre qui a choqué les habitants. Le corps sans vie d’un vendeur de volaille a été découvert sur la route du souk hebdomadaire «Oulad Hamdane».

Selon une source de Le Site info, le défunt s’est rendu, tôt le matin, au marché de gros pour récupérer sa marchandise lorsque des inconnus ont intercepté son chemin. Et d’ajouter qu’il a été détroussé et violemment agressé par les mis en cause. Après l’avoir tué, ces derniers ont jeté son corps au milieu de nulle part et pris la fuite.

Alertés, les services de la gendarmerie royale ont ouvert une enquête pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire qui a semé la panique parmi les vendeurs de la région.

K.Z.