El Hajeb: un homme en état d’ivresse provoque un accident

Les services de sûreté au commissariat régional d’Azrou, en coordination avec leurs homologues d’El-Hajeb, ont arrêté, mardi matin, un repris de justice de 38 ans, pour son implication présumée dans un accident de la circulation avec délit de fuite et ébriété publique manifeste, couplé au refus d’obtempérer et à l’exposition de la sécurité des citoyens et des éléments de police à une agression dangereuse à l’aide de l’arme blanche.

Les données préliminaires de l’enquête font état de l’intervention d’une patrouille de la police de circulation pour arrêter le suspect, impliqué dans un accident de la circulation en état d’ivresse avec délit de fuite dans la ville d’El Hajeb, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que le mis en cause et son compagnon ont opposé une résistance violente aux éléments de la patrouille, exposant un officier de paix à des coups et blessures à l’arme blanche.

L’officier de paix, victime de cette attaque, a été contraint d’user de son arme de service et de tirer un coup de sommation en l’air pour repousser le danger que représentaient le suspect et son acolyte, qui sont parvenus à prendre la fuite avant qu’une intervention d’urgence de la police ne permette l’arrestation de l’un d’eux immédiatement à son arrivée à Azrou, précise la DGSN dans un communiqué. Le prévenu arrêté a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la brigade de la police judiciaire d’El-Hajeb sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider tous les motifs et circonstances de cette affaire, alors que les enquêtes et investigations se poursuivent en vue d’interpeller le deuxième mis en cause impliqué dans ces actes criminels, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)