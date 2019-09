El Hajeb: la DGSN fait tomber un pédophile espagnol

Un ressortissant espagnol a été arrêté à El Hajeb pour son implication dans une affaire de pédophilie. Selon l’agence EFE, le mis en cause, 51 ans, a été interpellé dans un cybercafé, pendant qu’il regardait des films pornographiques en compagnie d’un jeune garçon âgé de 11 ans.

Et de préciser que le coupable, qui est en vacances au Maroc, a attiré l’enfant au cybercafé, l’a installé à ses côtés et a accédé à un site de films X.

Un jeune homme, qui était également sur place, a aperçu le touriste en compagnie du garçon et a immédiatement alerté la police. Le ressortissant espagnol a finalement été arrêté et une enquête a été ouverte pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire.

S.L.